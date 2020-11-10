Новая Белорусская АЭС перестала вырабатывать энергию после взрывов

Новая Белорусская АЭС перестала вырабатывать энергию после взрывов
Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На станции тестируют мощность энергоблока

Белорусская АЭС временно перестала работать. Первый блок не вырабатывает мощность. Об этом сообщили источники.

Как пишет newsland.com, причиной стали взрывы трансформаторов напряжения на одном из агрегаторов, которые связаны с генератором. Отмечается, что ничего из ряда вон не произошло, хотя производителю трансформаторов предъявят претензии. 

Произошедшее никак не повлияет на безопасность реактора и угрозы утечки радиации нет. Позже пресс-служба БелАЭС сообщила, что на первом энергоблоке все еще идет этап "Энергетический пуск". На этом этапе проверяются различные режимы работы энергоблока и его устойчивость. На станции проводили испытания, которые показали – необходимо заменить определенное электротехническое оборудование. 

Представитель информационного центра БелАЭС рассказал "Интерфаксу", передают "Известия", что выработка электроэнергии временно не происходит. 

Первая атомная электростанция в Белоруссии была открыта в августе 2020 года. 

Полина ИВАНОВА

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