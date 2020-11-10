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В Москве, в районе Печатников произошел пожар на складе, из которого шел густой черный дым. Об этом сообщил источник журналистам.
Как пишет телеканал "360", в соседнем здании находятся люди, которые просят о помощи. Есть угроза, что огонь перекинется на это строение.
Телеграм-канал Mash отмечает, что четверых человек спасли, но пострадавших нет. По информации телеграм-канала Life Shot, ангар рухнул.
В Америке ловят сигналы из Кремля