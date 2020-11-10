Ангар рухнул

В Москве, в районе Печатников произошел пожар на складе, из которого шел густой черный дым. Об этом сообщил источник журналистам.

Как пишет телеканал "360", в соседнем здании находятся люди, которые просят о помощи. Есть угроза, что огонь перекинется на это строение.

Телеграм-канал Mash отмечает, что четверых человек спасли, но пострадавших нет. По информации телеграм-канала Life Shot, ангар рухнул.