Мужчина был подсобным рабочим у своих жертв

Во вторник, 10 ноября, полицейские задержали в Солнечногорске молодого человека. Его подозревают в убийстве двух женщин и нанесении ран девочке.

Гражданин одной из соседних стран 26 лет от роду был подсобным рабочим в доме своих жертв. Три дня назад он напал на хозяек с ножом. Женщины скончались от множественных колото-резаных ран.

Шестилетняя девочка. которую он ударил ножом в грудь и шею, осталась жива, но находится в тяжелом состоянии, ее госпитализировали. Молодой человек, расправившись с женщинами, обыскал жилище и сбежал, сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

Подозреваемый в преступлении доставлен в следственный отдел, его допрашивают. Мотивом убийства, по предварительной информации, стал якобы долг женщин за выполненную подсобником работу. Скоро ему выдвинут обвинение и назначат меру наказания, передает издание "Подмосковье сегодня".