Четыре года назад парень рассчитывал обогатиться на преступлении

Сегодня стало известно, какое наказание получил житель Ярославской области, который в 2016 г. участвовал в похищении арбитражного управляющего. Тогда молодой парень решил разжиться деньгами и согласился на преступление.

Известно, что группа злоумышленников за вознаграждение в 80 тыс. руб. похитила россиянина, который занимал пост арбитражного управляющего, передает АГН.

Похищение прошло успешно, жертву передали заказчику. Однако стражам порядка удалось установить некоторых преступников. Один из них сегодня был приговорен к пяти годам лишения свободы, передает-интернет издание "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве двух женщин и покушении на девочку.

