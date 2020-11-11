Кровавое преступление произошло средь бела дня

Настоящая драма разыгралась в одном из торговых центров Ленинградской области. Мужчина пронес с собой пистолет и топор, которыми впоследствии убил благоверную. Женщина трудилась на территории ТЦ в косметологическом кабинете.

Жуткий инцидент произошел в "Лидере" на улице Магистральной, сообщает издание 47News. По предварительным данным, жертвой убийцы стала на 36-летняя гражданка Молдавии.

Сначала в несчастную несколько раз выстрелили, а потом нанесли порядка 10 ударов топором по голове. Женщина умерла на месте, передает телеканал "360".

По информации телеграм-канала "Подъем", убийца и покойница состояли в браке. Женщина намеревалась развестись с мужем, однако тот решил, что не готов отпустить благоверную. По словам подруги убитой, год назад мужчина купил возлюбленной квартиру, и после этого у нее сразу пропал интерес к супругу.

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