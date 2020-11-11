Появились шокирующие подробности о расстреле срочником четверых сослуживцев в Воронеже

Появились шокирующие подробности о расстреле срочником четверых сослуживцев в Воронеже
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Суд отправил солдата на 2 месяца в СИЗО

9 ноября срочник Антон Макаров жестоко расправился со своими сослуживцами. Сегодня состоялся суд, по решению которого солдата отправили в СИЗО на два месяца.

Сейчас Макарова обвиняют в убийстве нескольких человек и хищении оружия. Однако не исключено, что его также обвинят в похищении автомобиля, передает "Комсомольская правда". 

Напомним, что в понедельник солдат-срочник с топором напал на проверяющего офицера, который сделал ему замечание, после чего убил его. Забрав у него пистолет, Макаров открыл огонь по сослуживцам. На суде выяснилось, что при расстреле он прикрывался одним из товарищей как щитом. 

В результате трагедии скончались три человека, одного из них удалось спасти. Одной из причин случившегося на военном аэродроме "Балтимор" считают нервный срыв. 

После нападения Макаров сбежал из военной части и угнал автомобиль, на котором пытался уехать из города. 

Однако после его задержали в селе Землянск в 50 км от места ЧП. На видео, опубликованном в социальных сетях, на вопрос оперативников, знает ли он, за что его задерживают, Макаров отвечает "За все". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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В результате трагедии скончались три человека, одного из них удалось спасти.
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