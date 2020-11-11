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9 ноября срочник Антон Макаров жестоко расправился со своими сослуживцами. Сегодня состоялся суд, по решению которого солдата отправили в СИЗО на два месяца.
Сейчас Макарова обвиняют в убийстве нескольких человек и хищении оружия. Однако не исключено, что его также обвинят в похищении автомобиля, передает "Комсомольская правда".
Напомним, что в понедельник солдат-срочник с топором напал на проверяющего офицера, который сделал ему замечание, после чего убил его. Забрав у него пистолет, Макаров открыл огонь по сослуживцам. На суде выяснилось, что при расстреле он прикрывался одним из товарищей как щитом.В результате трагедии скончались три человека, одного из них удалось спасти. Одной из причин случившегося на военном аэродроме "Балтимор" считают нервный срыв.
После нападения Макаров сбежал из военной части и угнал автомобиль, на котором пытался уехать из города.
Однако после его задержали в селе Землянск в 50 км от места ЧП. На видео, опубликованном в социальных сетях, на вопрос оперативников, знает ли он, за что его задерживают, Макаров отвечает "За все".
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