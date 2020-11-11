Обвиняемого в убийстве двух женщин и покушении на девочку взяли под арест в Подмосковье

Злодей трудился в доме убитых

26-летний гость из соседнего государства, которого обвиняют в жестокой расправе над работодательницами, арестован стражами порядка.

Мужчине предъявлено обвинение в двойном убийстве, а также покушении на жизнь ребенка, сообщает пресс-центр ГСУ СКР по Московской области.

Жертвами бандита стали 44-летняя россиянка и ее пожилая мама – их он зарезал. Также мужчина напал с ножом на шестилетнюю девочку, но ребенку удалось выжить, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Причиной кровавой бойни стала алчность – злодей вынес из дома, где трудился подсобным рабочим, ценности и сбежал. Однако накануне правоохранители задержали убийцу.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Продление новогодних каникул до 24 января оценили эксперты

Длинные праздники создадут проблемы малому бизнесу

"Украденная" у Байдена победа вызвала скандал в США

Окружение Трампа ликует, СМИ оправдываются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1133 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей