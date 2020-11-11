Обвиняемого в убийстве двух женщин и покушении на девочку взяли под арест в Подмосковье

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26-летний гость из соседнего государства, которого обвиняют в жестокой расправе над работодательницами, арестован стражами порядка.
Мужчине предъявлено обвинение в двойном убийстве, а также покушении на жизнь ребенка, сообщает пресс-центр ГСУ СКР по Московской области.
Жертвами бандита стали 44-летняя россиянка и ее пожилая мама – их он зарезал. Также мужчина напал с ножом на шестилетнюю девочку, но ребенку удалось выжить, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Причиной кровавой бойни стала алчность – злодей вынес из дома, где трудился подсобным рабочим, ценности и сбежал. Однако накануне правоохранители задержали убийцу.
Длинные праздники создадут проблемы малому бизнесу