Обвиняемого в убийстве двух женщин и покушении на девочку взяли под арест в Подмосковье

Злодей трудился в доме убитых

26-летний гость из соседнего государства, которого обвиняют в жестокой расправе над работодательницами, арестован стражами порядка.

Мужчине предъявлено обвинение в двойном убийстве, а также покушении на жизнь ребенка, сообщает пресс-центр ГСУ СКР по Московской области.

Жертвами бандита стали 44-летняя россиянка и ее пожилая мама – их он зарезал. Также мужчина напал с ножом на шестилетнюю девочку, но ребенку удалось выжить, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Причиной кровавой бойни стала алчность – злодей вынес из дома, где трудился подсобным рабочим, ценности и сбежал. Однако накануне правоохранители задержали убийцу.