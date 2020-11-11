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В скором времени экс-начальник "Медицинского информационно-аналитического центра" Владимирской области Иван Сметанин ответит перед законом за присвоение средств федерального бюджета. Следователи уже возбудили уголовное дело против этого гражданина.
Сообщается, что в начале этого года обвиняемый разработал схему хищения выделенных государством средств. Так, занимая высокий пост в медцентре, Сметанин решил обогатиться под прикрытием реализации нацпроекта "Здравоохранение".
Государством были выделены деньги на "создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой госсистемы здравоохранения" во Владимирской области. Под это дело мужчина заключил контракт на покупку оборудования. При этом цена договора поставки была завышена в несколько раз.
Этим летом организация закупилась техникой на 121 млн рублей. Однако в ходе проверки было установлено, что ее реальная цена составляет не более 40 млн рублей. Таким образом, местному отделению Минздрава был нанесен урон в размере более 80 млн рублей.
Следственные мероприятия по делу продолжаются. Эксперты ведут расследование во Владимирской, Московской и Нижегородской областях.
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