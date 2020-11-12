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Сегодня в Московской области произошел трагический случай. В городе Дзержинский асфальт был прорван мощным потоком горячей воды. В результаты инцидента пострадали дети.
Фонтан кипятка вырвался из-под земли напротив Школы искусств. Все случилось как раз тогда, когда дети переходили дорогу. Неожиданно, рядом с малышами появились потоки горячего пара. По предварительной версии, причиной стал прорыв трубы, передает телеграм-канал Mash.
Кипяток хлынул в сторону детей, в итоге четверо ребят пострадали. Малышей с ожогами разной степени тяжести увезли в больницу. По факту произошедшего ведутся разбирательства.
По словам врачей, дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом областной Минздрав сообщил РИА
"Новости". Пострадавшие проходят лечение в ожоговом центре.
Напомним, недавно Московскую область потряс вопиющий случай.
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