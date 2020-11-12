Фонтан из-под земли: в Подмосковье детей ошпарило кипятком

Фонтан из-под земли: в Подмосковье детей ошпарило кипятком
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Четверых пострадавших увезли в больницу

Сегодня в Московской области произошел трагический случай. В городе Дзержинский асфальт был прорван мощным потоком горячей воды. В результаты инцидента пострадали дети.

Фонтан кипятка вырвался из-под земли напротив Школы искусств. Все случилось как раз тогда, когда дети переходили дорогу. Неожиданно, рядом с малышами появились потоки горячего пара. По предварительной версии, причиной стал прорыв трубы, передает телеграм-канал Mash.


Кипяток хлынул в сторону детей, в итоге четверо ребят пострадали. Малышей с ожогами разной степени тяжести увезли в больницу. По факту произошедшего ведутся разбирательства.

По словам врачей, дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом областной Минздрав сообщил РИА "Новости". Пострадавшие проходят лечение в ожоговом центре.

Напомним, недавно Московскую область потряс вопиющий случай. В регионе арестовали обвиняемого в убийстве двух женщин и покушении на девочку. Мужчина трудился у жертв трагедии подсобным рабочим, а потом решил убить их и ограбить.

Ольга ФЕДОРОВА

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