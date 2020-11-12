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В скором времени столичный суд назначит наказание троим гостям из соседней страны, которые похитили подростков с целью использовать их рабский труд.
Так, в одном из магазинов Москвы на троих детей напали взрослые мужчины. Она затащили школьников в подвал, а позже заставили выполнять работы по строительству сауны, сообщает пресс-центр столичного ГСУ СК.
К счастью, молодым людям удалось обмануть похитителей и сбежать. После этого родители жертв временных рабовладельцев обратились к стражам порядка, сообщает "МИР24".
Напомним, сегодня в Подмосковье произошла трагедия. Фонтаном кипятка ошпарило четверых детей.
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