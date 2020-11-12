Школьников заставляли строить сауну

В скором времени столичный суд назначит наказание троим гостям из соседней страны, которые похитили подростков с целью использовать их рабский труд.

Так, в одном из магазинов Москвы на троих детей напали взрослые мужчины. Она затащили школьников в подвал, а позже заставили выполнять работы по строительству сауны, сообщает пресс-центр столичного ГСУ СК.

К счастью, молодым людям удалось обмануть похитителей и сбежать. После этого родители жертв временных рабовладельцев обратились к стражам порядка, сообщает "МИР24".

Напомним, сегодня в Подмосковье произошла трагедия. Фонтаном кипятка ошпарило четверых детей.