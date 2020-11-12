В аэропорту Шереметьево поймали женщин с 13,5 килограммами золота

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Сегодня в Шереметьево задержали двух женщин, которые прилетели из Турции.
Пассажирки пытались под одеждой 13,5 килограммов украшений из золота, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
В результате досмотра таможенники обнаружили более 3 тысяч единиц и 111 комплектов золотых изделий, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Сейчас проводится таможенная экспертиза, в результате которой может быть возбуждено уголовное дело.
Ранее в Домодедово задержали мужчину из-за подозрительных свертков фольги.
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