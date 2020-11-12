В аэропорту Шереметьево поймали женщин с 13,5 килограммами золота

Им грозит уголовное дело

Сегодня в Шереметьево задержали двух женщин, которые прилетели из Турции.

Пассажирки пытались под одеждой 13,5 килограммов украшений из золота, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

В результате досмотра таможенники обнаружили более 3 тысяч единиц и 111 комплектов золотых изделий, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас проводится таможенная экспертиза, в результате которой может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее в Домодедово задержали мужчину из-за подозрительных свертков фольги.