В аэропорту Шереметьево поймали женщин с 13,5 килограммами золота

Им грозит уголовное дело

Сегодня в Шереметьево задержали двух женщин, которые прилетели из Турции. 

Пассажирки пытались под одеждой 13,5 килограммов украшений из золота, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

В результате досмотра таможенники обнаружили более 3 тысяч единиц и 111 комплектов золотых изделий, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас проводится таможенная экспертиза, в результате которой может быть  возбуждено уголовное дело. 

Ранее в Домодедово задержали мужчину из-за подозрительных свертков фольги. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

"Шапито": Лавров ехидно высказался о лечившей Навального клинике

Глава МИД РФ скептически относится к прославленной немецкой лечебнице

Россия ввела против ЕС ответные санкции по Навальному - Лавров

Ограничения коснулись руководителей других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей