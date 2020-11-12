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Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух мужчин, которые обворовывали загородные дома Наро-Фоминска и Одинцово.
Преступники в течение двух месяцев незаконно проникали в коттеджи, передает ГУ МВД по Подмосковью.
"Похищали электроинструменты, верхнюю одежду, обувь, наручные часы, парфюмерию, солнцезащитные очки, бытовую и компьютерную технику", – рассказали в главном управлении.
Злоумышленниками оказались уроженцы ближнего зарубежья. Один из мужчин уже был ранее судим, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Часть похищенного удалось найти, но некоторые вещи воры уже успели отправить родственникам за границу.
Не исключено, что мужчины причастны к совершению целой серии подобных преступлений.
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