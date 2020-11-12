Обоих подозреваемых уже заключили под стражу

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух мужчин, которые обворовывали загородные дома Наро-Фоминска и Одинцово.

Преступники в течение двух месяцев незаконно проникали в коттеджи, передает ГУ МВД по Подмосковью.

"Похищали электроинструменты, верхнюю одежду, обувь, наручные часы, парфюмерию, солнцезащитные очки, бытовую и компьютерную технику", – рассказали в главном управлении.

Злоумышленниками оказались уроженцы ближнего зарубежья. Один из мужчин уже был ранее судим, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Часть похищенного удалось найти, но некоторые вещи воры уже успели отправить родственникам за границу.

Не исключено, что мужчины причастны к совершению целой серии подобных преступлений.

Ранее в Подмосковье поймали уличного грабителя.