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В пятницу, 13 ноября был задержан мэр Томска Иван Кляйн сотрудниками УФСБ.
Это произошло прямо во время утреннего селекторного совещания. рассказал "Интерфаксу" источник. Причину задержания градоначальника он не назвал. Томскому мэру надели наручники и вывели его из помещения.
По предварительным данным, главу городской администрации подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на своего источника.
Уроженец Казахстана стал мэром семь лет назад. Ранее он управлял большим сибирским пивоваренным заводом, отмечает телеканал "360".
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