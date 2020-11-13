Главу города увели прямо из его кабинета

В пятницу, 13 ноября был задержан мэр Томска Иван Кляйн сотрудниками УФСБ.

Это произошло прямо во время утреннего селекторного совещания. рассказал "Интерфаксу" источник. Причину задержания градоначальника он не назвал. Томскому мэру надели наручники и вывели его из помещения.

По предварительным данным, главу городской администрации подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на своего источника.

Уроженец Казахстана стал мэром семь лет назад. Ранее он управлял большим сибирским пивоваренным заводом, отмечает телеканал "360".

