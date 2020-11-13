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Ан-124 выкатился с полосы в новосибирском аэропорту. Это произошло во время аварийной посадки.
По словам очевидцев, грузовой самолет ушел на второй круг, а когда приземлился его стало бросать из стороны в сторону, передает "КП".
Во время посадки никто из находившихся на борту 14 человек не пострадал, цитирует сообщение Росавиации "МИР24". Всех людей эвакуировали.
Лайнер, направлявшийся в Вену, поднялся в небо из "Толмачево" в полдень по местному (08:00 по московскому) времени. Через пару минут после этого ему пришлось вернуться.
Пилот решил посадить самолет из-за неполадок. По одним данным, сломалась передняя стойка шасси. По другим, возникли проблемы в двигателе.
Обстоятельства и причины случившегося выясняются, сообщает региональное управлениеследственного управления СКР на транспорте.
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