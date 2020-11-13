Смертельное ДТП произошло на ЦКАД в Подмосковье

Грузовик снес стоявший на обочине транспорт

Один человек скончался в результате ДТП с грузовиком, произошедшего на участке ЦКАД в Одинцово. Об этом стало известно сегодня, 13 ноября.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел на 35-м километре автотрассы. Грузовой транспорт наехал на автомобиль, стоявший на обочине, после чего произошло столкновение, отмечают "Вести Подмосковья".

Один человек получил ранения. В настоящее время правоохранительные органы проверяют полученную информацию, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее сообщалось о том, что неизвестный напал на таксиста в Железнодорожном, выбросил его из транспорта и скрылся на угнанной машине в неизвестном направлении.

Егор МАЛКОВ

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