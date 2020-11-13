Житель Домодедово зарезал брата во время ссоры

Мужчину заключили под стражу

В Домодедово произошел кровавый инцидент. Сообщается, что местный житель нанес своему брату ножевое ранение, после чего тот умер.

Трагедия произошла во время ссоры между двумя братьями. Не поделив что-то, мужчины вступили в драку. В разгар конфликта один из них ударил ножом другого. Потерпевший скончался на месте, передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что в прошлом он уже был судим за убийство, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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