В Подмосковье во время поездки пассажирка автобуса получила ожог второй степени

Ожидать прибытия скорой девушке пришлось в нижнем белье

В подмосковном городе Шатура случился неприятный инцидент: девушка, которая решила сесть в автобусе, получила ожог второй степени. 

Спустя пять минут пассажирка почувствовала невыносимое жжение: "горела" пятая точка. Тогда девушка покинула автобус на ближайшей остановке и сразу же вызвала скорую. 

Ей пришлось раздеться и ждать прибытия медиков в нижнем белье. В приемном покое девушке поставили диагноз – ожог второй степени. На ее коже появились большие волдыри, зона поражения превысила 8 см, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".  Врач определил, что причиной ожога стала щелочь. По его словам, заживление займет около полугода. 

Возможно, кто-то из пассажиров разлил средство для прочистки труб или какую-нибудь другую промышленную жидкость на сиденье. Сейчас девушка взяла больничный, потому что сидеть ей очень больно. 

Ранее в Подмосковье загорелся мусорный бак с опасными химикатами. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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