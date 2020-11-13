Ожидать прибытия скорой девушке пришлось в нижнем белье

В подмосковном городе Шатура случился неприятный инцидент: девушка, которая решила сесть в автобусе, получила ожог второй степени.

Спустя пять минут пассажирка почувствовала невыносимое жжение: "горела" пятая точка. Тогда девушка покинула автобус на ближайшей остановке и сразу же вызвала скорую.

Ей пришлось раздеться и ждать прибытия медиков в нижнем белье. В приемном покое девушке поставили диагноз – ожог второй степени. На ее коже появились большие волдыри, зона поражения превысила 8 см, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Врач определил, что причиной ожога стала щелочь. По его словам, заживление займет около полугода.

Возможно, кто-то из пассажиров разлил средство для прочистки труб или какую-нибудь другую промышленную жидкость на сиденье. Сейчас девушка взяла больничный, потому что сидеть ей очень больно.

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