Назвавшийся работником банка парень обманывал подмосковных пенсионеров

Уроженец ближнего зарубежья выманивал деньги у доверчивых пожилых граждан по телефону

Молодой человек звонил подмосковным пенсионерам, назывался сотрудником банка и предлагал свои "недорогие" услуги. Предприимчивого товарища уже задержали.

Это, как установлено, 25-летний уроженец ближнего зарубежья. Позвонив 83-летнему жителю Протвино, он сказал, что тот может получить компенсацю за  купленные лекарства, только сперва надо выплатить налог – почти 50 тыс. рублей.

Доверчивый пенсионер перевел деньги на счет, который ему назвал собеседник. Однако позже, поняв, что обманут, обратился в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленника вычислили по номерам телефонов, с которых он звонил. Он задержан в Москве. Возбуждено дело о мошенничестве. Идет проверка, причастен ли подозреваемый к другим таким же преступлениям, пишет "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

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