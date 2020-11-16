Курс рубля
- Доллар по 70 рублей: эксперты увидели хорошие перспективы для российской валюты
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Что будет с валютой: стоит ли покупать доллары
659 новости
На реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. Оба судна получили повреждения. Следователи начали проверку.
Теплоход "Волга 4007" столкнулся с "Междуреченском" левым бортом из-за ошибки лоцмана, рассказали пресс-службе Росморречфлота. Никто не пострадал.
Несмотря на трещину в районе полубака, разлива нефтепродуктов также удалось избежать, передает "Интерфакс".
Поврежденные судна осмотрят следователи, сообщили РИА "Новости" в СК.
Для отечественного монополиста "закрытие" проекта не станет катастрофой
Американский лидер проехался по давнему коллеге за выпад в сторону республиканцев