На реке Дон произошла авария

Два судна не смогли разойтись

На реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. Оба судна получили повреждения. Следователи начали проверку.

Теплоход "Волга 4007" столкнулся с "Междуреченском" левым бортом из-за ошибки лоцмана, рассказали пресс-службе Росморречфлота. Никто не пострадал.

Несмотря на трещину в районе полубака, разлива нефтепродуктов также удалось избежать, передает "Интерфакс".

Поврежденные судна осмотрят следователи, сообщили РИА "Новости" в СК.

Карина СИРАЗОВА

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