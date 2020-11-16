Два судна не смогли разойтись

На реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. Оба судна получили повреждения. Следователи начали проверку.

Теплоход "Волга 4007" столкнулся с "Междуреченском" левым бортом из-за ошибки лоцмана, рассказали пресс-службе Росморречфлота. Никто не пострадал.

Несмотря на трещину в районе полубака, разлива нефтепродуктов также удалось избежать, передает "Интерфакс".

Поврежденные судна осмотрят следователи, сообщили РИА "Новости" в СК.