СМИ: экс-президент Франции попал в больницу

Медики отказываются давать комментарии журналистам

94-летний Валерии Жискар д’Эстен, экс-президент Франции в 1974-1981 гг., госпитализирован в одно из медучреждений французского Тура. Как отмечает источник, политика доставили прямиком из резиденции на западе страны.

В настоящее время причины госпитализации остаются неизвестны. В больнице, в которую попал экс-глава Франции, отказываются комментировать информацию.

По данным France bleu, в 2019 году 94-летний политик уже попадал в больницу из-за появившейся в легких инфекции. В тот момент медики не выявили у него коронавирусную инфекцию. Вскоре после госпитализации Жискара д’Эстена выписали из медучреждения.

Егор МАЛКОВ

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