На борту находились 66 пассажиров

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Сургута в Москву, экстренно сел в Ханты-Мансийске.

По предварительным данным, причиной стал запах дыма в кабине пилота, передает канал "360". На борту воздушного судна находилось 60 пассажиров и 6 членов экипажа. Пассажиры не пострадали, говорится на официальном сайте Уральского следственного управления на транспорте СК.

Сейчас следователи устраняют причины и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Крыму экстренно сел пассажирский самолет.