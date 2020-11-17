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Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Сургута в Москву, экстренно сел в Ханты-Мансийске.
По предварительным данным, причиной стал запах дыма в кабине пилота, передает канал "360". На борту воздушного судна находилось 60 пассажиров и 6 членов экипажа. Пассажиры не пострадали, говорится на официальном сайте Уральского следственного управления на транспорте СК.
Сейчас следователи устраняют причины и устанавливают обстоятельства произошедшего.
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