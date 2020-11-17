Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за дыма в кабине пилота

На борту находились 66 пассажиров

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Сургута в Москву, экстренно сел в Ханты-Мансийске. 

По предварительным данным, причиной стал запах дыма в кабине пилота, передает канал "360". На борту воздушного судна находилось 60 пассажиров и 6 членов экипажа. Пассажиры не пострадали, говорится на официальном сайте Уральского следственного управления на транспорте СК.

Сейчас следователи устраняют причины и устанавливают обстоятельства произошедшего. 

Ранее в Крыму экстренно сел пассажирский самолет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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