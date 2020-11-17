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В подмосковном Подольске полицейские нашли у ранее судимого приезжего из ближнего зарубежья полмиллиона. Это были почти сто фальшивых купюр достоинством 5 тыс. руб. каждая.
Подозреваемого задержали у ТРЦ на трассе М-2 "Крым" в тот момент, когда он передавал якобы покупателю – на самом деле оперативнику – большую часть поддельных денег на сумму 490 тыс. рублей.
Как установила экспертиза, изъятые купюры фальшивые. Их изготовили на двухприсклеенных один к другому бумажных листах электрографическим и струйным способами печати. Водяные знаки и микроперфорация на них не что иное. как имитация, сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области.
На подозреваемого заведено уголовное дело – за изготовление и сбыт поддельных денег. Он арестован. Полиция ведет расследование и ищет сообщников задержанного, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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