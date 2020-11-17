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На юго-востоке столицы произошло несчастье. Строительные работники занимались ремонтом на детской площадке. Внезапно раздался громкий хлопок. Оказалось, произошел взрыв бочки с клеем.
Сообщается, что емкость со строительным материалом взорвалась во время нагревания. Печальный инцидент произошел на улице Рождественская. В результате разрыва бочки травмы получил один рабочий. Такими данным располагает РИА "Новости". Информацию предоставили источники в экстренных службах.
В данный момент правоохранители разбираются в произошедшем. Насколько сильно пострадал рабочий, пока неизвестно.
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