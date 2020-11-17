Известно об одном пострадавшем

На юго-востоке столицы произошло несчастье. Строительные работники занимались ремонтом на детской площадке. Внезапно раздался громкий хлопок. Оказалось, произошел взрыв бочки с клеем.

Сообщается, что емкость со строительным материалом взорвалась во время нагревания. Печальный инцидент произошел на улице Рождественская. В результате разрыва бочки травмы получил один рабочий. Такими данным располагает РИА "Новости". Информацию предоставили источники в экстренных службах.

В данный момент правоохранители разбираются в произошедшем. Насколько сильно пострадал рабочий, пока неизвестно.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как в Подмосковье во время поездки пассажирка автобуса получила ожог второй степени. Ожидать прибытия скорой девушке пришлось без верхней одежды.

