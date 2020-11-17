СМИ похоронили королеву Британии вместе c Софи Лорен и Пеле

СМИ похоронили королеву Британии вместе c Софи Лорен и Пеле
Елизавета II. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
После сообщений о смерти известных людей в Европе разразился громкий скандал

Во Франции за один день похоронили без малого десять знаменитостей. Это сделала одна из радиостанций Пятой республики.

RFI – французский аналог BBC – опубликовала все заранее написанные некрологи этих людей на своем интернет-портале. Такая же информация появилась и на сайтах партнеров – Google, Yahoo! и других. В Европе разразился громкий скандал, и неспроста.

В список умерших попала живая британская королева Елизавета II, которая готовится отмечать приближающийся 70-летний юбилей своего правления. В том же ряду оказались также ныне здравствующие футболист из Бразилии Пеле, актер и режиссер из США Клинт Иствуд, французские актрисы Софи Лорен и Брижит Бардо, а также бизнесмен Бернар Тапи.

Угодили в число скончавшихся и политики. Это были верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, бывший американский президент Джимми Картер и экс-лидер и глава Компартии Кубы Рауль Кастро.

На радиостанции назвали происшедшее "технической ошибкой". Все статьи были удалены. Всем, кто упоминался в публикациях, принесены извинения, передает BBC.

Полина ДОРОЖКИНА

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Акиншин В.Н.
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Похоронили?, так это на счастье Им,
Пословицею Русской отвечаю: -
Удачи и здоровья!, так как жа ш наши?
- ...Тута павтаряють?, а почему же
Её Величество и не наградив, я рассказал,
Как Она в Карибском Кризисе - МИР спасла,
Советского же Главного Нелегала,
Для Кеннеди, - и позвонив, Договорились.
Какая совесть у людей? - Есть телефонной:
Книга и найдите: и раскройте,
Так сами и вы исправите такой бардак?
Не, то всё не так, и РАССКАЖИТЕ.
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А сколь других: ведь били врага
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