После сообщений о смерти известных людей в Европе разразился громкий скандал

Во Франции за один день похоронили без малого десять знаменитостей. Это сделала одна из радиостанций Пятой республики.

RFI – французский аналог BBC – опубликовала все заранее написанные некрологи этих людей на своем интернет-портале. Такая же информация появилась и на сайтах партнеров – Google, Yahoo! и других. В Европе разразился громкий скандал, и неспроста.

В список умерших попала живая британская королева Елизавета II, которая готовится отмечать приближающийся 70-летний юбилей своего правления. В том же ряду оказались также ныне здравствующие футболист из Бразилии Пеле, актер и режиссер из США Клинт Иствуд, французские актрисы Софи Лорен и Брижит Бардо, а также бизнесмен Бернар Тапи.

Угодили в число скончавшихся и политики. Это были верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, бывший американский президент Джимми Картер и экс-лидер и глава Компартии Кубы Рауль Кастро.

На радиостанции назвали происшедшее "технической ошибкой". Все статьи были удалены. Всем, кто упоминался в публикациях, принесены извинения, передает BBC.