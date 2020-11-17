Автомобиль наехал на толпу людей в Калининграде

По предварительной информации, пострадали восемь человек

Мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей в поселке Холмогоровка. 79-летний водитель заявил, что это произошло случайно – он попросту перепутал педали газа и тормоза.

Инцидент произошел во время слушаний по строительству железной дороги через жилую зону – туда пригласили жителей поселка, пишет РИА "Новости".

Из-за наезда пострадали, по предварительной информации, восемь человек. У двоих переломы ног. Пострадавшей женщине стало плохо с сердцем. На месте работает скорая помощь.