Автомобиль наехал на толпу людей в Калининграде

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Мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей в поселке Холмогоровка. 79-летний водитель заявил, что это произошло случайно – он попросту перепутал педали газа и тормоза.
Инцидент произошел во время слушаний по строительству железной дороги через жилую зону – туда пригласили жителей поселка, пишет РИА "Новости".
Из-за наезда пострадали, по предварительной информации, восемь человек. У двоих переломы ног. Пострадавшей женщине стало плохо с сердцем. На месте работает скорая помощь.
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