Украинские бизнесмены пошли на штурм здания Верховной рады

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Предприниматели вышли на митинг возле Верховной рады в Киеве. Они решили взять штурмом здание в связи с ковидными ограничениями, которые ввели на Украине 11 ноября. Они заявляют, что эти меры ставят под угрозу их бизнес.
Также одной из претензий протестующих стала необходимость введения кассовых аппаратов с начала следующего года. Активисты заявляют, что никуда не уйдут до тех пор, пока власти не выполнят их требования: отменить ограничения в стране и поставить на паузу внедрение кассовых аппаратов.
Как сообщает ИА Regnum, во время стычки полиция задержала несколько протестующих. Сотрудникам пришлось пустить в ход слезоточивый газ, чтобы оттеснить людей от здания Рады.
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