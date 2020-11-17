Украинские бизнесмены пошли на штурм здания Верховной рады

Полиция устроила драку с протестующими

Предприниматели вышли на митинг возле Верховной рады в Киеве. Они решили взять штурмом здание в связи с ковидными ограничениями, которые ввели на Украине 11 ноября. Они заявляют, что эти меры ставят под угрозу их бизнес.

Также одной из претензий протестующих стала необходимость введения кассовых аппаратов с начала следующего года. Активисты заявляют, что никуда не уйдут до тех пор, пока власти не выполнят их требования: отменить ограничения в стране и поставить на паузу внедрение кассовых аппаратов.

Как сообщает ИА Regnum, во время стычки полиция задержала несколько протестующих. Сотрудникам пришлось пустить в ход слезоточивый газ, чтобы оттеснить людей от здания Рады.