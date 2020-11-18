Парня подозревают в торговле веществом

В лесу Солнечногорска местные полицейские и бойцы ОМОН поймали молодого человека с 2 кг наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Задержание проходило в момент, когда уроженец Архангельской области вынимал из тайника мешок, где находилось 20 упаковок с белым порошком. Установлено, что это мефедрон.

Молодой человек, по всей видимости, был курьером и закладчиком. Он брал наркотик, фасовал его и сбывал, оставляя в тайниках, предполагают следователи.

На парня завели уголовное дело – за покушение на незаконную наркоторговлю. Он арестован, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Мефедроном называется искусственно созданный особо опасный наркотик в виде белого порошка. При употреблении возникает быстрая зависимость, нарушается мышление, память и внимание.