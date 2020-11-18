Открывшего огонь из револьвера стрелка задержали в Москве

Злодей начал палить по людям прямо в парке

Страшный инцидент произошел в излюбленном месте отдыха москвичей. Мужчина начал палить по двум горожанам в Измайловском парке.

Бандита оперативно скрутили стражи порядка, в происшествии никто не пострадал. 31-летнего россиянина задержали по подозрению в хулиганстве, передает РИА "Новости".

Причиной такой агрессивности стала перепалка с двумя прохожими. Когда у задержанного закончились аргументы, он решил открыть пальбу из револьвера.

К слову, в Подмосковье тоже неспокойно. Недавно сообщалось, что местный суд вынесет приговор обвиняемым в убийстве двух человек и ранении третьего.

Ольга ФЕДОРОВА

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