Злодей начал палить по людям прямо в парке

Страшный инцидент произошел в излюбленном месте отдыха москвичей. Мужчина начал палить по двум горожанам в Измайловском парке.

Бандита оперативно скрутили стражи порядка, в происшествии никто не пострадал. 31-летнего россиянина задержали по подозрению в хулиганстве, передает РИА "Новости".

Причиной такой агрессивности стала перепалка с двумя прохожими. Когда у задержанного закончились аргументы, он решил открыть пальбу из револьвера.

К слову, в Подмосковье тоже неспокойно. Недавно сообщалось, что местный суд вынесет приговор обвиняемым в убийстве двух человек и ранении третьего.

