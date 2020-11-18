Десятки аварий: первый снег в Петербурге устроил коллапс на дорогах

В Северной столице началось настоящее буйство природы

В Санкт-Петербурге резко испортилась погода. На улицах города образовалась гололедица, что ожидаемо привело к большому количеству аварий – на дорогах произошло несколько десятков ДТП.

В одном из таких дорожных инцидентов столкнулось целых шесть автомобилей, передает "Пятый канал". Одна женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована. 

Страшная авария произошла в области. В ДТП погиб один человек, еще шестеро участников происшествия забрали в больницу. 

Ольга ФЕДОРОВА

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