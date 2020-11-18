В больнице Коммунарки произошел взрыв - видео

В больнице Коммунарки произошел взрыв - видео
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
На месте происшествия работает бригада пожарных

Возгорание одного из корпусов столичной больницы произошло в Коммунарке. Об этом стало известно сегодня, 18 ноября.

На распространенных в Сети кадрах виден дым, идущий от одного из корпусов медучреждения. Очевидцы утверждают, что перед возгоранием услышали довольно громкий хлопок.

По информации агентства "Москва", причиной инцидента стал разрыв трубопровода, по которому поступал кислород.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один из работников медучреждения. Он уже обратился за помощью к медикам. Его состояние оценивается как удовлетворительное, передает Mash.

В корпусе, где произошло возгорание, отсутствовали пациенты. Из временных строений больницы эвакуируют пациентов, которых разместят в основной части медучреждения.

На месте происшествия работает бригада пожарных. В результате инцидента повредилась обшивка здания.

Как отмечает телеканал НТВ, в 2020 году построенный медкомплекс в Коммунарке стал одним из ведущих центров по борьбе с COVID-19.


Егор МАЛКОВ

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