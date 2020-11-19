Жителей столицы и регионов утром 19 ноября ждал неприятный погодный сюрприз

В московских аэропортах 19 ноября задержаны и отменены почти 30 рейсов. Это произошло из-за ледяного дождя, который выпал ночью.

На поверхности взлетно-посадочных полос воздушных гаваней столицы образовалась ледяная корка. пришлось отменить 10 вылетов и задержать 19. В аэропорту "Шереметьево" в воздух не поднялись 7 самолетов, столько же задержаны. Во " Внуково" приняла решили отменить 9 рейсов, в расписание одного внесли изменения. Два рейса отложили на некоторое время в "Домодедово". А четыре совсем отменили, сообщает "Яндекс. Расписание".

Представители диспетчерских служб московского авиаузла рассказали "Интерфаксу", что вылеты могут задерживаться, чтобы очистить взлетно-посадочные полосы от наледи и обработать их реагентами.

Не лучше ситуация и на улицах столичного региона. Машины скользят по дорогам, Пешеходы пробираются по настоящему катку. сообщает НТВ

В Приморье из-за мокрого снега, обледенения и порывов ветра больше 30 тысяч человек остались без света, передает телеканал "360" со ссылкой на данные пресс-службы краевого правительства. Во Владивостоке – перебои с теплом в домах. На некоторые машины, припаркованные на улицах ледяной дождь обрушил бетонные плиты, столбы и деревья.