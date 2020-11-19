В социальных сетях автовладельца поздравляют со вторым днем рождения

Сегодня во Владивостоке произошло ЧП: во дворе одного из домов упавшая с крыши бетонная плита превратила автомобиль в груду железа. Водитель чудом смог спастись.

На видео, которое опубликовали в социальных сетях, видно, что автовладелец чистит припаркованный у подъезда автомобиль, а после замечает, что сверху начинают сыпаться камни, отходит в сторону, а после буквально за секунду до падения многотонной плиты успевает отскочить, рассказывает РИА "Новости".

Плита едва ли не "разрубила" легковой автомобиль пополам.

"С крыши упала плита. Прямо только что на кореша чуть не упала. Слава богу, никто не пострадал", – комментирует автор видео.

"Родился в рубашке", "Может смело отмечать второй день рождения", "Давайте поможем ребятам собрать на новую тачку, в честь второго дня рождения", – пишут в социальных сетях, называя автовладельца "чутким ухом".

Очевидцы предполагают, что причиной падения могли стать погодные условия и тяжесть, которую создавали многочисленные обледеневшие после ледяного дождя провода, пишет "LIFE".

К слову, непогода спровоцировала настоящий транспортный коллапс на дорогах Санкт-Петербурга. Первый снег в северной столице стал причиной десятка аварий.