Москвич похитил 300 тысяч у знакомого

Житель столицы ограбил доверчивого человека, когда того не было дома

Москвич вынес из квартиры знакомого чуть меньше трети миллиона рублей. Это произошло в подмосковном Ленинском округе.

Хозяина в тот момент не было дома. По возвращении он обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.

Подозреваемый, которым, по данным ГУ МВД по Московской области, оказался 39-летний столичный житель, задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Москвичу предстоит суд. Пока с него взяли подписку о невыезде, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

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