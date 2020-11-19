Житель столицы ограбил доверчивого человека, когда того не было дома

Москвич вынес из квартиры знакомого чуть меньше трети миллиона рублей. Это произошло в подмосковном Ленинском округе.

Хозяина в тот момент не было дома. По возвращении он обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.

Подозреваемый, которым, по данным ГУ МВД по Московской области, оказался 39-летний столичный житель, задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Москвичу предстоит суд. Пока с него взяли подписку о невыезде, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

