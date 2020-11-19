Курс рубля
- Доллар по 70 рублей: эксперты увидели хорошие перспективы для российской валюты
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Что будет с валютой: стоит ли покупать доллары
661 новости
Москвич вынес из квартиры знакомого чуть меньше трети миллиона рублей. Это произошло в подмосковном Ленинском округе.
Хозяина в тот момент не было дома. По возвращении он обнаружил пропажу денег и обратился в полицию.
Подозреваемый, которым, по данным ГУ МВД по Московской области, оказался 39-летний столичный житель, задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Москвичу предстоит суд. Пока с него взяли подписку о невыезде, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Президенту Белоруссии нельзя верить, считает политолог
Получив под свой контроль долгожданные территории, военные Азербайджана наводят там свои порядки