Житель Иркутской области открыл огонь по подросткам: 15-летняя девочка скончалась

Возбуждено уголовное дело

В Куйтунском районе Иркутской области произошла трагедия: 22-летний молодой человек расстрелял подростков. 

Выяснилось, что в минувшую среду между 15-летней девочкой и ее знакомым 17-летнем парнем произошел конфликт. В один момент из подъезда вышел нетрезвый мужчина, который сначала выстрелил в воздух, а после расстрелял автомобиль, в котором находились подростки, из незарегистрированного нарезного карабина марки "Сайга", сообщает канал "360".

В результате случившегося 15-летняя девочка погибла на месте, парня доставили в больницу с простреленной головой. Сейчас он находится в коме, передает пресс-служба Следственного комитета. 

Подозреваемого задержали на месте. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее солдат-срочник расстрелял четверых сослуживцев в Воронеже. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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