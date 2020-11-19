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женщину убедили в том, что она смертельно больна. Бессердечные обманщики "диагностировали"
у россиянки онкологию.
Путем манипуляций пенсионерку вынудили перевести крупную сумму на счет мошенников. Перепугавшаяся за собственную жизнь и готовая на любое лечение бабушка отдала в руки злодеев 300 тысяч накопленных рублей.
Однако в поликлинике пенсионерке рассказали, что она стала жертвой мошенников. В случившемся разбираются правоохранители, отмечает телеканал "360".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как москвич вынес из квартиры знакомого чуть меньше трети миллиона рублей. Это произошло в подмосковном Ленинском округе.
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