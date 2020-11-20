Народный избранник вывез из Незалежной уникальные исторические реликвии, которые планировал продать за 2 млн евро

Правоохранительные органы арестовали в Москве экс-депутата одесского городского совета Олега Маркова, пытавшегося незаконно сбыть скифское золото, вывезенное контрабандой из Украины. Об этом стало известно 19 ноября.

Экс-чиновника поймали с поличным в одном из банковских отделений в центре столицы во время операции по "закупке", которую устроили оперативники, на 2 млн евро.

Марков намеревался продать "покупателям" драгоценную амфору, ожерелье, медальон и браслет. Также у задержанного изъяли несколько дорогостоящих телефонов и часы, передают "Известия".

Согласно приведенным данным, Марков вывез из Украины уникальные исторические реликвии, которые упаковал в коробки от люксовых брендов.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, Марков ранее был избран депутатом городского совета Одессы от фракции "Партия регионов".