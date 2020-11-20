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Правоохранительные органы арестовали в Москве экс-депутата одесского городского совета Олега Маркова, пытавшегося незаконно сбыть скифское золото, вывезенное контрабандой из Украины. Об этом стало известно 19 ноября.
Экс-чиновника поймали с поличным в одном из банковских отделений в центре столицы во время операции по "закупке", которую устроили оперативники, на 2 млн евро.
Марков намеревался продать "покупателям" драгоценную амфору, ожерелье, медальон и браслет. Также у задержанного изъяли несколько дорогостоящих телефонов и часы, передают "Известия".
Согласно приведенным данным, Марков вывез из Украины уникальные исторические реликвии, которые упаковал в коробки от люксовых брендов.
Как отмечает телеканал РЕН ТВ, Марков ранее был избран депутатом городского совета Одессы от фракции "Партия регионов".
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