Подозреваемый в убийстве задержан

Жителя Ленинградской области зарезали за его просьбу надеть маску. Это случилось маршрутном автобусе, ехавшем по Санкт-Петербургу.

Началось все с того, что на одном из проспектов Северной столицы нашли мертвого мужчину. На его теле были обнаружена колото-резаная рана.Подозреваемого в убийстве уже поймали.

Как установили следователи, замдиректора НИИ сертификационного центра, проживающий в Мурино, вечером 17 ноября возвращался домой на автобусе и, сделав замечание мужчине и женщине, попросил их надеть маски – в регионе действует требование об обязательном ношении этих средств защиты в транспорте.

Завязался спор. Все трое вышли на остановке, Там ссора переросла в потасовку. Уроженец Оренбургской области 40 лет ударил 53-летнего мужчину ножом, и тот умер, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. .

Подозреваемый, как выснилось, был судим – за умышленное нанесение вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков. На него завели уголовное дело. Идет следствие, передает телеканал "360".