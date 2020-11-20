Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
663 новости
В подмосковной Балашихе двое подростков заблудились в лесу, откуда после полуторачасовых поисков их удалось вывести спасателям. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Системы-112.
Около 5 ч вечера спасателям позвонили 17-летний молодой человек и 18-летняя девушка. Оператор определил координаты заблудившихся, после чего их и нашли специалисты.
Начальник управления ЕДДС Балашихи Василий Климовец рассказал, что подростки были все время на связи: стояли на месте и ждали помощи. Тем не менее, они едва не замерзли и уже с трудом могли говорить от холода, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Москва разжигает антифранцузские настроения, считает президент
Некоторые считают, что следующий президент будет намного жестче нынешнего