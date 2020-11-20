Заблудившиеся в подмосковном лесу подростки чудом избежали гибели

Потерявшиеся с трудом говорили от холода

В подмосковной Балашихе двое подростков заблудились в лесу, откуда после полуторачасовых поисков их удалось вывести спасателям. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Системы-112.

Около 5 ч вечера спасателям позвонили 17-летний молодой человек и 18-летняя девушка. Оператор определил координаты заблудившихся, после чего их и нашли специалисты.

Начальник управления ЕДДС Балашихи Василий Климовец рассказал, что подростки были все время на связи: стояли на месте и ждали помощи. Тем не менее, они едва не замерзли и уже с трудом могли говорить от холода, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА

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