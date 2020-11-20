В Подмосковье привязанный ремнем к колыбели младенец умер от удушья

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего

Десятимесячная девочка в подмосковном Одинцове случайно обмоталась ремнем от колыбели, вследствие чего скончалась. 

Семейная пара обнаружила дочь в колыбельной без признаков жизни со следом от сдавления шеи петлей, сообщает ГСУ СКР. 

По предварительным данным, девочка обмоталась ремнем, которым была пристегнута к колыбельной, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас сотрудники органов выясняют обстоятельства смерти ребенка. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. 

Ранее в Подмосковье годовалый малыш выпал из окна с третьего этажа.

Юлия МИХАЙЛОВА

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