Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего

Десятимесячная девочка в подмосковном Одинцове случайно обмоталась ремнем от колыбели, вследствие чего скончалась.

Семейная пара обнаружила дочь в колыбельной без признаков жизни со следом от сдавления шеи петлей, сообщает ГСУ СКР.

По предварительным данным, девочка обмоталась ремнем, которым была пристегнута к колыбельной, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас сотрудники органов выясняют обстоятельства смерти ребенка. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Подмосковье годовалый малыш выпал из окна с третьего этажа.