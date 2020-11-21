Стрельба в Висконсине: есть ли среди пострадавших россияне

Нападавшего ищет полиция

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям в торговом центре Mayfair Mall в городе Ваватоса в штате Висконсин. Что побудило его открыть огонь на данный момент неизвестно. 

По данным местной полиции, во время инцидента пострадали восемь человек, среди которых семеро взрослых и один подросток. Их госпитализировали с места происшествия. Данных об их состоянии нет. Официально погибших во время стрельбы нет. Мэр города заявил, что сейчас здоровью пострадавших угрозы нет.

Сразу после нападения стрелок скрылся с места преступления. Полиция пытается найти его по горячим следам. 

Сейчас российское посольство выясняет, есть ли среди пострадавших россияне. Данных пока нет. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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