Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям в торговом центре Mayfair Mall в городе Ваватоса в штате Висконсин. Что побудило его открыть огонь на данный момент неизвестно.

По данным местной полиции, во время инцидента пострадали восемь человек, среди которых семеро взрослых и один подросток. Их госпитализировали с места происшествия. Данных об их состоянии нет. Официально погибших во время стрельбы нет. Мэр города заявил, что сейчас здоровью пострадавших угрозы нет.

Police are actively working an incident at Mayfair Mall. These pictures were provided by Joshua Gresl. He was inside during the incident pic.twitter.com/kchdNsYZHn