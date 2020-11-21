Россиянин обезглавил шестилетнего ребенка

Мужчина был знакомым семьи

В Энгельсе мужчина отрезал голову шестилетнему ребенку. Мальчик был шестым ребенком в семье. В день трагедии подозреваемый присматривал за детьми по просьбе отца семейства. 

Во время происшествия мать мальчика находилась в больнице – она рожала седьмого ребенка. Ее супруг отправился в роддом, чтобы поддержать женщину, попросив своего друга приглядеть за детьми, пока его не будет. 

Вернувшись домой отец обнаружил мертвого ребенка без головы. Подозреваемый, увидев труп, не вспомнил, как такое могло произойти. По предварительным данным, накануне он принимал наркотики.

"У мамы семеро детей, в отношении некоторых она лишена родительских прав, последнего она родила вчера. Проживал с ней один ребёнок, которого убили", – приводит слова уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Завгородняя издание "Подъем". 

Другие дети семейства проживают у родственников. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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