Администрация успела эвакуировать всех посетителей и сотрудников до прибытия пожарных

Возгорание универмага "Невский" произошло сегодня, 23 ноября, на юго-востоке Петербурга. Как отмечает источник, огонь охватил площадь в 100 кв. метров.

Пожар распространился в части помещений на втором этаже торгового центра. Огонь может охватить первый этаж здания.

Очевидцы сообщают о клубах черного дыма, которые идут от универмага, передает "Пятый канал".

Согласно приведенным данным, администрация "Невского" успела провести эвакуацию посетителей и работников торгового комплекса еще до момента прибытия пожарной бригады.

В настоящее время происходит установление подробностей инцидента.