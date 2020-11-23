В Петербурге горит торговый центр - видео

Администрация успела эвакуировать всех посетителей и сотрудников до прибытия пожарных

Возгорание универмага "Невский" произошло сегодня, 23 ноября, на юго-востоке Петербурга. Как отмечает источник, огонь охватил площадь в 100 кв. метров.

Пожар распространился в части помещений на втором этаже торгового центра. Огонь может охватить первый этаж здания.

Очевидцы сообщают о клубах черного дыма, которые идут от универмага, передает "Пятый канал".

Согласно приведенным данным, администрация "Невского" успела провести эвакуацию посетителей и работников торгового комплекса еще до момента прибытия пожарной бригады.

В настоящее время происходит установление подробностей инцидента.

Егор МАЛКОВ

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