Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
666 новости
В Новой Москве неизвестный с ножом напал на двух человек. Оба госпитализированы с колото-резаными ранами груди.
Это случилось в воскресенье, 22 ноября, возле одного из жилых домов на улице Анны Ахматовой в поселении Внуковское. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили на месте пострадавших – 30 и 38 лет, рассказали Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Злоумышленник сбежал, его ищут. Заведено уголовное дело, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зарезали жителя Ленинградской области за его просьбу надеть маску. Подозреваемый в убийстве задержан.
Американский доллар стремительно теряет популярность
Брюссель не намерен разрывать все связи с Лукашенко