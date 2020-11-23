Пострадавшие находятся в больнице

В Новой Москве неизвестный с ножом напал на двух человек. Оба госпитализированы с колото-резаными ранами груди.

Это случилось в воскресенье, 22 ноября, возле одного из жилых домов на улице Анны Ахматовой в поселении Внуковское. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили на месте пострадавших – 30 и 38 лет, рассказали Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Злоумышленник сбежал, его ищут. Заведено уголовное дело, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зарезали жителя Ленинградской области за его просьбу надеть маску. Подозреваемый в убийстве задержан.