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На станции московского метро "Тверская" задымился поезд. Пришлось остановить движение по "зеленой" ветке от "Белорусской" до "Новокузнецкой".
Ранее сообщалось, что там произошло возгорание. Как выснилось, на самом деле ничего не горело.
В обкаточном поезде, подъехавшем к станции "тверская" появился дым. Пассажиров там не было, рассказал РИА "Новости" представитель столичных экстреннхе служб.
Метро работает в штатном режиме, на Замоскворецкой линии движение вводится в график, информирует департамент столичного транспорта.
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