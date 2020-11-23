В метро Москвы задымился поезд

Спасатели выяснили, было ли возгорание, о котором им сообщили

На станции московского метро "Тверская" задымился поезд. Пришлось остановить движение по "зеленой" ветке от "Белорусской" до "Новокузнецкой".

Ранее сообщалось, что там произошло возгорание. Как выснилось, на самом деле ничего не горело.

В обкаточном поезде, подъехавшем к станции "тверская" появился дым. Пассажиров там не было, рассказал РИА "Новости" представитель столичных экстреннхе служб.

Метро работает в штатном режиме, на Замоскворецкой линии движение вводится в график, информирует департамент столичного транспорта.

Полина ДОРОЖКИНА

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