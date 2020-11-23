Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
667 новости
Российский миротворец получил ранение после взрыва мины в Карабахе, около села Мадагиз. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха также пострадали. Один азербайджанский военный скончался. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Как передает РИА "Новости", трагедия произошла во время поиска тел погибших в Тертерском районе.
Раненого военного РФ отправили в больницу в Баку, его жизни ничего не угрожает.
Американский доллар стремительно теряет популярность
Москва отказалась пойти на уступки Анкаре по Кавказу