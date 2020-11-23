Российский миротворец пострадал после взрыва мины в Карабахе

Военного доставили в больницу

Российский миротворец получил ранение после взрыва мины в Карабахе, около села Мадагиз. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха также пострадали. Один азербайджанский военный скончался. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как передает РИА "Новости", трагедия произошла во время поиска тел погибших в Тертерском районе. 

Раненого военного РФ отправили в больницу в Баку, его жизни ничего не угрожает. 

Полина ИВАНОВА

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