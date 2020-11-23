Женщина отобрала у мужчины приличную сумму денег

Житель Москвы обратился к полицейским после неприятного инцидента. 38-летния россиянка атаковала его в подъезде дома на Носовихинском шоссе. Об этом сообщает региональное МВД.

Женщина лишила москвича имущества на 40 тыс. рублей. Нападавшую быстро нашли. Правоохранители завели уголовное дело о грабеже, а подозреваемой выдали подписку о невыезде, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня".