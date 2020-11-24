Орудия преступлений злоумышленники прятали в двух гаражах-отстойниках

Подмосковным стражам порядка удалось задержать троих угонщиков нескольких автомобилей общей стоимостью больше 5,5 млн рублей. Ими оказались жители Рузского городского округа 24 – 34 лет, отметили в региональном ГУ МВД.

Как выяснилось, одну машину – иномарку за миллион с лишним – похитители выкрали в деревне Артемки. Чтобы вскрыть замок и машина поехала, они применили спецоборудование.

Немало приспособлений для взлома сигнализаций и запуска двигателя, прибор подавления "GPS-сигнала", мобильники и ранее угнанный автомобиль были обнаружены в двух гаражах-отстойниках, находящихся в Рузе, во время обыска.

Как отметила начальник пресс-службы ведомства, задержанные могут быть причастны и к двум подобным кражам в Волоколамске и Красногорске. Сумма ущерба от этих преступлений – больше 5,5 млн рублей.

Заведены уголовные дела по двум статьям. Подозреваемые находятся под домашним арестом, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".