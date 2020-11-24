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У жительницы подмосковного города Руза пропало больше 1/3 млн рублей. Случилось это после ее разговора по телефону.
В поселке Дорохово женщине позвонили и обманом выманили некоторые данные. После этого с ее личного счета в банке исчезли 350 тыс. руб., сообщили в пресс-службе администрации Рузского городского округа.
С такой же жалобой обратилась в полицию пенсионерка из поселка Тучково. У нее с банковских карт пропали больше 20 тыс. руб., отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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