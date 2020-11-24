Деньги женщины исчезли со счета в банке

У жительницы подмосковного города Руза пропало больше 1/3 млн рублей. Случилось это после ее разговора по телефону.

В поселке Дорохово женщине позвонили и обманом выманили некоторые данные. После этого с ее личного счета в банке исчезли 350 тыс. руб., сообщили в пресс-службе администрации Рузского городского округа.

С такой же жалобой обратилась в полицию пенсионерка из поселка Тучково. У нее с банковских карт пропали больше 20 тыс. руб., отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".





