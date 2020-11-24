На место выехали спецслужбы

В соцсетях появились сообщения о ЧП в Колпино. Там неизвестный захватил в заложники детей. Как сообщает телеграм-канал Baza, мужчина удерживает шестерых человек. На место выехали спецслужбы.

Вероятно, произошла семейная ссора. Сообщается, что 38-летний мужчина выгнал жену на улицу и угрожает детям топором.

По информации телеграм-канала LIFE SHOT, мужчина пьян. Он показывает детей в окно и грозит их убить. Сейчас полиция ведет с захватчиком переговоры.

Данные о захвате заложников в Колпино подтверждает и источник РИА Новости.

Стало известно, что мужчина потребовал впустить в квартиру его супругу. Тогда он отпустит детей.

Как сообщает Baza, ЧП произошло после того, как мужчина, по его словам, уличил жену в измене. Среди заложников – трое его родных детей. К горлу одного из малышей пьяный мужчина приставил нож.

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