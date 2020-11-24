Смертельное ДТП произошло на северо-западе Москвы

Среди пострадавших оказался ребенок

Водитель внедорожника сбил троих человек на улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы. Об этом стало известно сегодня, 24 ноября.

Согласно приведенным данным, среди пострадавших имеются дети. В результате происшествия скончался один человек.

По информации агентства "Москва 24", погиб мужчина.

Среди пострадавших имеется ребенок, в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

На опубликованных кадрах видно, что водитель на высокой скорости сбивает внедорожник, который совершал разворот на перекрестке.

Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы такси пробило ограждение и рухнуло в реку. Водитель автомобиля скончался.

Егор МАЛКОВ

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