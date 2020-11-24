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Водитель внедорожника сбил троих человек на улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы. Об этом стало известно сегодня, 24 ноября.
Согласно приведенным данным, среди пострадавших имеются дети. В результате происшествия скончался один человек.
По информации агентства "Москва 24", погиб мужчина.
Среди пострадавших имеется ребенок, в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.
На опубликованных кадрах видно, что водитель на высокой скорости сбивает внедорожник, который совершал разворот на перекрестке.
Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы такси пробило ограждение и рухнуло в реку. Водитель автомобиля скончался.
В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур